Church officials in bed with communist rebels, “not fake news”: Roque

Presidential Spokesperson Harry L. Roque, Jr. stood by his statement that it is possible some religious leaders are teaming up with communist rebels to destabilize the government, stressing that it is “not fake news.”

The President’s spokesman made the clarification amid outcries over his remarks on some Church leaders who criticize the Duterte administration.

Manila Auxiliary Bishop Broderick S. Pabillo last Tuesday challenged Mr. Roque to “name names.”

“Otherwise, he is just spreading rumors,” Mr. Pabillo said. “That is not responsible reporting. This is one way of spreading false news.”

When sought for comment, Mr. Roque said in a radio interview on Wednesday, “Hindi po fake news iyan; iyan po ay kasaysayan. Napakatanda na po ng CPP-NPA (Communist Party of the Philippines – New People’s Army). It’s the world’s longest insurgency. Ang konsepto po talaga ng mga Maoist ay iyon din ang konsepto ng National Democratic Front eh talagang papasukin nila ang iba’t ibang institusyon ‘no.”

“Kaya po ang sa akin, iyan po ay isang panawagan, isang babala,” he said. “Matuto naman po tayo sa kasaysayan, huwag magbulag-bulagan at huwag nating… kunwaring hindi alam kung paano gumalaw ang CPP-NPA. Papasukin at papasukin po ang mga iba’t ibang institusyon at kinakailangan bantayan ang ating mga hanay.”

He explained: “Hindi imposible na iyong ilang mga taong simbahan na sa mula’t mula ay ayaw kay Presidente Duterte at mayroong ibang nakitang—mayroon silang ibang gustong makita maging Presidente at hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap po ang pagiging Presidente ni Pangulong Duterte at ilan po sa kanila ay pupuwedeng—iyon nga po ‘no—na makipagsabwatan diyan sa CPP-NPA sa kanilang sinasabi na ninanais na patalsikin, pabagsakin ang administrasyon ni Presidente Duterte.”

“Pinaninindigan ko na iyan po ay kasaysayan na at huwag po tayong magbulag-bulagan sa mga pangyayari,” Mr. Roque said.

